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14:59, 1 июля 2026Интернет и СМИ

Живущая в США российская блогерша пожаловалась на космические цены

Российская блогерша Nellifornication назвала космическими цены на жилье в Калифорнии
Маргарита Щигарева

Фото: wirestock / Magnific

Живущая в США российская блогерша Нелли Андерсон, известная как Nellifornication, рассказала о высоких ценах. В видео, опубликованном на YouTube, она пожаловалась на космическую стоимость недвижимости.

Андерсон назвала больным вопросом цены в штате Калифорния, где они живут с семьей. «В какой-то момент жизнь в Калифорнии стала настолько дорогой, что здесь появился такой термин calibroke. Это что-то типа "калифорнийский нищий". Это когда в каком-то другом штате, зарабатывая ровно столько же, сколько в Калифорнии, ты бы жил нормально, а здесь тебе хватает едва свести концы с концами», — раскрыла она.

По словам блогерши, в среднем житель Калифорнии зарабатывает 70-72 тысячи долларов (5,4-5,6 миллиона рублей) в год. По ее словам, этой суммы может хватить для жизни одному человеку, если он будет экономить.

Блогерша также отметила, что из-за высоких цен в этом штате сложно приобрести недвижимость. «Нормальное жилье — примерно миллион долларов, звучит как какая-то космическая сумма», — посетовала она.

Ранее Андерсон назвала главные ошибки эмигрантов. К ним она отнесла ожидание того, что адаптация на новом месте пройдет сама по себе.

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