У музыканта посреди ночи лопнул глаз

The Guardian: У Дэрила Бакли внезапно лопнула роговица глаза

Австралийский музыкант Дэрил Бакли рассказал, что за несколько часов до записи альбома у него внезапно лопнула роговица глаза, из-за чего он практически ослеп. Его историю опубликовало издание The Guardian.

По словам Бакли, у него диагностирован кератоконус — заболевание, при котором роговица постепенно истончается и выпячивается. Музыкант отметил, что некоторое время назад из-за кератоконуса у него были проблемы с левым глазом, что привело к ухудшению периферического зрения.

Однако недавно музыкант проснулся среди ночи с сильной болью и затуманенным зрением в правом глазу. Впоследствии он выяснил, что во сне у него лопнула роговица. Несмотря на это, отменять запись альбома Бакли не стал. Он уточнил, что во время работы почти не видел лиц других музыкантов, однако запись все-таки состоялась.

Музыкант рассказал, что после разрыва роговица не восстановилась. Ему стало сложнее самостоятельно передвигаться и выступать. При этом Бакли отметил, что постепенно адаптируется к изменениям зрения и старается вести привычный образ жизни.

Ранее жительница Великобритании Лоури Денман рассказала, что в ее мозге обитали 38 личинок бычьего цепня. По словам женщины, она годами жила с паразитами и не знала об этом.