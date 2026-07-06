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Забота о себе
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09:28, 7 июля 2026Забота о себе

У музыканта посреди ночи лопнул глаз

The Guardian: У Дэрила Бакли внезапно лопнула роговица глаза
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nysa Aqil / Shutterstock / Fotodom

Австралийский музыкант Дэрил Бакли рассказал, что за несколько часов до записи альбома у него внезапно лопнула роговица глаза, из-за чего он практически ослеп. Его историю опубликовало издание The Guardian.

По словам Бакли, у него диагностирован кератоконус — заболевание, при котором роговица постепенно истончается и выпячивается. Музыкант отметил, что некоторое время назад из-за кератоконуса у него были проблемы с левым глазом, что привело к ухудшению периферического зрения.

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Однако недавно музыкант проснулся среди ночи с сильной болью и затуманенным зрением в правом глазу. Впоследствии он выяснил, что во сне у него лопнула роговица. Несмотря на это, отменять запись альбома Бакли не стал. Он уточнил, что во время работы почти не видел лиц других музыкантов, однако запись все-таки состоялась.

Музыкант рассказал, что после разрыва роговица не восстановилась. Ему стало сложнее самостоятельно передвигаться и выступать. При этом Бакли отметил, что постепенно адаптируется к изменениям зрения и старается вести привычный образ жизни.

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