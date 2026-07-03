Женщина годами жила с 38 паразитами в мозге и не знала об этом

The Independent: У британки Лоури Денман нашли 38 личинок свиного цепня в головном мозге

Жительница Великобритании Лоури Денман годами жила с десятками паразитов в мозге и не знала об этом. Ее историю опубликовало издание The Independent.

По словам Денман, которой сейчас 42 года, первый тревожный случай произошел в 2011 году, через четыре года после поездки в Индию. Тогда женщина пошла в туалет и увидела, что из нее вышел метровый ленточный червь. Она сразу же обратилась к врачу, но ничего подозрительного у нее не нашли. Британка продолжила жить обычной жизнью.

Однако вскоре ее начали мучить сильные головные боли, а спустя еще несколько месяцев случился эпилептический приступ. После обследования врачи обнаружили в головном мозге Денман 38 личинок свиного цепня и диагностировали нейроцистицеркоз.

Женщина прошла длительное лечение противопаразитарными препаратами, стероидными и противосудорожными средствами. Однако болезнь отступала лишь на время, и приступы повторялись вновь. Кроме того, у женщины стали появляться панические атаки, психоз и паранойя, из-за которых ей на время пришлось оставить работу.

«Было отвратительно осознавать, что эти существа находились у меня в голове», — призналась британка. Сейчас она уже десять лет живет без эпилептических приступов. Денман решила рассказать свою историю, чтобы привлечь внимание к редкому заболеванию.

Ранее 58-летняя Рут Бейтап из Великобритании рассказала, что ее мозг «забыл» о существовании ног. По ее словам, после операции она не может ходить, так как мозг перестал передавать сигналы в конечности.