Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:27, 2 июля 2026Забота о себе

Мозг 58-летней женщины «забыл» о существовании ног после операции

Daily Mirror: Мозг 58-летней британки Бейтап «забыл» о существовании ног после операции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

58-летняя жительница Британии Рут Бейтап осталась парализованной после операции, которая должна была избавить ее от многолетней боли. Своей историей женщина поделилась с изданием Daily Mirror.

Британке сделали операцию из-за синдрома конского хвоста, после чего она проснулась без возможности двигать ногами. Врачи диагностировали у нее функциональное неврологическое расстройство. «Мне сказали, что мой мозг просто "забыл", что у меня есть ноги», — рассказала женщина.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Сейчас Бейтап проходит курс реабилитации и физиотерапии, надеясь однажды снова начать ходить. По ее словам, врачи не исключают, что мозг вновь «вспомнит» о существовании ног, но пообещать этого они не могут.

Ранее сообщалось, что из-за аномально высокого уровня ферритина 71-летней британской пенсионерке Джули Джеймс пришлось перенести несколько процедур кровопускания. В общей сложности из ее организма выкачали шесть литров крови.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал российский массированный удар возмездия

    Появились подробности о возможной зацепке в деле пропавшей семьи Усольцевых

    Зоозащитники вступились за редчайших хищников-людоедов

    Продажи «АвтоВАЗа» взлетели

    Аэропорт Сочи вновь приостановил работу

    ВС России уничтожили выпускавшее дальнобойные ракеты для ВСУ предприятие

    Кличко высказался о массированной атаке на Киев

    Китайский Changan рекордно снизил цену на свой кроссовер в России

    Министр оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

    Российское «Поле-31» подавит навигацию дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok