Пенсионерке пришлось выкачать шесть литров крови из-за аномально высокого уровня железа

Mirror: Британке Джеймс выкачали шесть литров крови из-за аномально высокого уровня железа

71-летней британской пенсионерке Джули Джеймс пришлось за несколько процедур кровопускания выкачать из организма шесть литров крови из-за аномально высокого уровня ферритина. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Джеймс в марте 2024 года впервые прошла комплексное медицинское обследование. У пенсионерки не было никаких жалоб, но она хотела проверить, в порядке ли ее сердце. Обследование не выявило никаких проблем с этим органом, однако результаты анализа крови показали, что у нее аномально высокий уровень ферритина — примерно в три раза выше нормы. Уровень железа в крови также был чрезмерно высоким.

Тогда британка по совету врачей прошла генетический тест, который показал наличие у нее гемохроматоза — наследственного заболевания, при котором организм усваивает избыточное количество железа из пищи. Это состояние может привести к опасному для жизни повреждению печени, диабету, проблемам с сердцем и артриту.

Чтобы снизить уровень железа, Джеймс перенесла в общей сложности 18 кровопусканий, во время которых из ее организма выкачали около шести литров крови. Кроме того, британка изменила диету и отказалась от красного мяса и алкоголя. Благодаря этому, уровень железа удалось привести в норму. Однако пенсионерке теперь нужно регулярно сдавать анализ крови.

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