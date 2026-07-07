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09:13, 7 июля 2026Экономика

В России перечислили работников с самым стремительным ростом зарплат

РИА Новости: Сильнее всего средние зарплаты в России в апреле выросли у фотографов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Prathankarnpap / Shutterstock / Fotodom

По итогам апреля фотографы стали лидерами среди всех категорий российских работников по темпам роста средних зарплат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проанализированные статистические данные.

За второй весенний месяц средний оклад фотографов в России увеличился в 1,6 раза в годовом выражении. В топ-3 также попали переводчики (плюс 55 процентов) и сотрудники негосударственных пенсионных фондов (НПФ, плюс 50 процентов).

Стремительный рост средних зарплат аналитики зафиксировали у работников организаций, занимающихся копированием записанных носителей информации. В этом секторе оклады в середине весны увеличились в среднем на 47 процентов. Прирост окладов дизайнеров, в свою очередь, составил 45 процентов.

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В десятку также вошли юристы (плюс 44 процента), разработчики строительных проектов и сотрудники звукозаписывающего бизнеса (плюс 43 процента), занятые на добыче газа (плюс 41 процент) и в перестраховании (плюс 39 процентов). Динамика в остальных сегментах оказалась менее стремительной.

Несмотря на существенный рост средних окладов ряда категорий работников, «гонка окладов», начавшаяся в России после 2022 года, к настоящему времени фактически подошла к концу, сходятся во мнении эксперты. Рост издержек, усиление налоговой нагрузки и усиление влияния западных санкций оказывают все большее давление на отечественные компании.

В сложившихся реалиях повышать зарплаты сотрудников теми же темпами, что фиксировались в 2023-2025 годах, руководителям будет крайне трудно, отмечают аналитики. По итогам этого года, спрогнозировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, прирост окладов замедлится как в номинальном, так и в реальном выражении. Схожего мнения придерживаются и в Центробанке.

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