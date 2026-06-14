Россиянам перечислили снижающие вред шашлыка маринады

Врач Гандельман заявил, что маринад из зеленого чая делает шашлык менее вредным

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили россиянам маринады, снижающие вред шашлыка. В выпуске, доступном на сайте телеканала, они уточнили, что речь идет о маринадах из пива, вина, зеленого чая и ягод.

Малышева напомнила, что шашлык относится к канцерогенным, то есть вызывающим рак продуктам. Однако некоторые маринады уменьшают вред этого блюда, заявила она. Так, по словам Гандельмана, если положить мясо перед жаркой в пиво или вино, то его опасные свойства снизятся на 80 процентов. «Зеленый чай уменьшает количество канцерогенов на 74 процента, а ягодный маринад — на 40 процентов», — подчеркнул кардиолог.

Также менее вредным мясо помогут сделать специи, например черный перец, куркума и имбирь, заключили специалисты.

Ранее реабилитолог Сергей Агапкин назвал способ сделать шашлык полезнее. Он, в частности, предложил мариновать мясо в гранатовом соке.