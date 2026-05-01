11:31, 1 мая 2026

Россиянам назвали способы сделать шашлык полезнее

Врач Агапкин посоветовал мариновать шашлык в красном вине или гранатовом соке
Евгения Наумова
Фото: Ekaterina Sychkova / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, как сделать шашлык безвредным для здоровья. Способы сделать мясо полезнее он перечислил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин предупредил, что при приготовлении на мангале в шашлыке выделяются канцерогены, которые могут привести к развитию рака. По словам врача, снизить количество вредных веществ поможет правильный маринад. «Ученые провели анализ рецептов маринадов. (...) Что они выяснили? Какие лучшие основы для маринада? На первом месте у них было красное вино, на втором месте — гранатовый сок, на третьем месте был сок лимона», — заявил он.

Наиболее полезными специями для мяса специалист назвал розмарин, паприку и куркуму. Также Агапкин посоветовал мариновать шашлык при комнатной температуре. Он объяснил, что мясо, которое перед приготовлением находилось в холодильнике, требует больше времени на огне, чем мясо комнатной температуры. Чем дольше длится жарка, тем больше канцерогенов образуется в продукте.

Ранее Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова в программе «О самом главном» предупредили о болезни, скрывающейся за безобидным на первый взгляд симптомом. Они призвали россиян не игнорировать боль в правом подреберье.

