10:14, 24 апреля 2026

Россиян предупредили о скрывающейся за обычной болью в животе коварной болезни

Врач Агапкин: Боль в правом подреберье может возникать из-за холецистита
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и геронтолог Светлана Трофимова предупредили россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» о болезни, скрывающейся за обычной болью в животе. Об этом они порассуждали в выпуске программы, доступном на платформе «Смотрим».

Трофимова рассказала, что боль в правом подреберье люди зачастую воспринимают как сигнал о проблемах с печенью, однако это не соответствует действительности. Геронтолог также посетовала, что большинство из тех, кто столкнулся с этим симптомом, не обращаются к врачу и занимаются самолечением.

На деле же такая боль может возникать из-за холецистита — воспаления желчного пузыря, часто сопровождающегося образованием камней. «Это своего рода такое коварство организма. Желчный пузырь может терпеть, молчать годами буквально. А потом как даст исподтишка», — заявил Агапкин.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева дала россиянам с сильной болью в животе необычный совет. Она призвала их обратиться к неврологу.

    Последние новости

    НАТО и Россия поиграли в «кошки-кошки» в небе над Балтийским морем

    Китайский GWM анонсировал появление в России нового шестиместного WEY

    Мадьяр пообещал вернуть флаг на фасад парламента

    ВСУ атаковали машину везших на СВО пасхальные куличи и медикаменты российских волонтеров

    В России назвали рискованным одно решение Финляндии по ядерному оружию

    Китай ответил на обвинения Трампа в «подарке для Ирана»

    Стало известно об издевательствах Киева над мирными жителями

    В России заявили о проходимцах с наградами «Вагнера» и назвали способ их вычислить

    Стали известны подробности о состоянии врача в Махачкале после нападения мужчины с ножом

    Объяснено происхождение «инопланетного корабля»

    Все новости
