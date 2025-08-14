Малышева дала неожиданный совет россиянам с сильной болью в животе

Малышева заявила, что при сильной боли внизу живота нужно обратиться к неврологу

Врач и телеведущая Елена Малышева дала россиянам с сильной болью внизу живота неожиданный совет. В своем Telegram-канале она заявила, что с такой жалобой нужно обратиться к неврологу.

Она рассказала, что пациенты могут жаловаться на резкую боль внизу живота, которая сопровождается покалываниями, онемением или прострелами. По словам Малышевой, в этой области расположено много органов, из-за чего трудно установить причину недомогания. Поэтому такие люди нередко обращается к разным врачам, например, к урологу, колопроктологу и другим, однако специалисты не могут поставить диагноз.

«Пожалуйста, запомните: если вас мучают боли внизу живота, вы были у гинеколога, проктолога и других врачей, и никто ничего не нашел, вам нужно думать о невралгии полового нерва», — объяснила Малышева. Она призвала россиян, почувствовавших такую боль, обращаться к врачу-неврологу, который может заблокировать половой нерв, доставляющий дискомфорт.

