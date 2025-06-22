Малышева разрешила россиянкам курортные романы

Врач Малышева заявила, что женщинам можно заводить курортные романы

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что россиянкам можно заводить курортные романы. Выпуск, в котором доктор разрешила женщинам такие отношения, доступен на сайте телеканала.

Незамужняя гостья программы рассказала Малышевой и ее соведущему, офтальмологу Михаилу Коновалову, что недавно у нее начался курортный роман. Она спросила врачей, чем обычно заканчиваются такие отношения. Коновалов заявил, что, согласно исследованиям, пары, познакомившиеся на отдыхе, обычно не вступают в брак. Поэтому врач призвал со скепсисом относиться к подобным отношениям.

Малышева же не согласилась с коллегой. «Вы никого не обманываете, вы не замужем, вы не обманываете свою семью. Поэтому мой совет: есть эти отношения — пусть они будут. Наслаждайтесь этим моментом», — заявила она и добавила, что женщины имеют право на курортные романы. Однако врач подчеркнула, что в подобных отношениях следует остерегаться мошенников.

Ранее Малышева заявила, что у россиян нет поводов ходить толстыми. Она заявила, что сегодня существуют различные способы снижения веса.