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18:36, 4 июня 2025Интернет и СМИ

Малышева не нашла поводов ходить толстыми

Врач Малышева заявила, что у россиян нет поводов ходить толстыми
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Andrew Goodsell / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявила, что она не нашла поводов не бороться с лишним весом. Выпуск с обращением специалистки к россиянам доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что сама снижает вес с помощью тирзепатида (препарат следует использовать только по назначению врача; вызывает ряд побочных эффектов, например тошноту, рвоту и диарею, боль в животе и запоры — прим. «Ленты.ру»). «У нас сегодня нет поводов ходить толстыми никаких», — заявила врач.

В августе 2024 года Малышева призналась, что делает себе уколы, чтобы сбросить вес.

Врачи и исследователи неоднократно предупреждали, что использование препаратов для диабетиков, в частности, «Оземпика», для похудения имеет множество побочных эффектов. При приеме вместе с некоторыми другими лекарствами они повышают риск самоубийства. Кроме того, эти препараты могут негативно сказываться на работе желудка, провоцировать депрессию и нарушения психики и приводить к тому, что кожа лица будет обвисать. Известно, что некоторые люди, принимавшие препарат, теряли зрение, а у некоторых появлялись серьезные заболевания глаз. Кроме того, «Оземпик» и его аналоги могут повышать риск некоторых видов рака.

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