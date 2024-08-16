Малышева призналась в похудении с помощью уколов

Врач Елена Малышева заявила, что применяет уколы для похудения

Врач и телеведущая Елена Малышева призналась, что применяет уколы для похудения. Об этом она заявила в программе «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск доступен на Rutube.

По словам Малышевой, она сталкивается со сложностями при попытках сбросить и удержать вес. «Я точно такой же человек, вы не думайте, что я какая-то другая. Я с лета прошлого года принимаю те препараты, которые сделали революцию», — сообщила медик.

Она отметила, что раз в неделю делает себе укол в живот. О каком именно препарате идет речь, Малышева не уточнила.

Ранее популярная российская блогерша Наташа Гасанханова рассказала о неприятных последствиях инъекций препарата «Оземпик». Она заявила, что из-за лекарства у нее начались высыпания на коже.

Многие публичные личности прибегали к «Оземпику», чтобы сбросить вес. В частности, препарат использовали предприниматель Илон Маск, модель Ким Кардашьян и другие. Однако многие врачи предупреждали об опасных последствиях приема этого лекарства, особенно без предварительной медицинской консультации.

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