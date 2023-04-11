Модный способ «быстрого» похудения признали опасным

Врач-хирург Шмидт предупредила об опасности похудения при помощи инъекций

Использование препаратов для лечения сахарного диабета в качестве способа снижения веса может быть опасным для организма. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач, бариатрический хирург Елена Шмидт, указав на высокую вероятность возвращения лишних килограммов по окончании такой терапии.

«"Оземпик" (семаглутид) — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время его стали активно применять для быстрого похудения. По статистике потеря веса при использовании "Оземпика" составляет примерно 20% избыточной массы тела за год. При этом препарат помогает сбросить вес, но не удерживать его на нужном для человека уровне», — сказала она.

Отметив эффективность препаратов в краткосрочной перспективе, Шмидт подчеркнула, что его прием пациентом обязательно должен контролироваться врачом.

Сейчас лекарство стало модным способом похудения, и это опасная тенденция. Например, препарат нельзя употреблять при панкреатите, некоторых заболеваниях щитовидной железы и хронический сердечной недостаточности. Без предварительной консультации с врачом и необходимого обследования применение препарата может привести к тяжелым последствиям: раку щитовидной железы, почечной недостаточности, нарушению зрения и острому панкреатиту Елена Шмидт врач, бариатрический хирург

Она также обратила внимание и на тот факт, что прием подобных лекарств чреват возникновением «синдрома отмены», в результате которого сброшенные килограммы быстро возвращаются.

25 марта стало известно, что датская фармацевтическая компания Novo Nordisk прекратила поставки «Оземпика» в Россию. Семаглутид в его составе входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

До этого «Лента.ру» выяснила, что инъекции препаратов для больных диабетом второго типа стали модным среди голливудских звезд способом для снижения веса. Наиболее часто уколы стройности упоминаются в связи с невероятным преображением Ким Кардашьян, в использовании лекарств такого типа для похудения также признавался и Илон Маск.