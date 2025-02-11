Россиян предупредили об опасных последствиях инъекций для похудения

Эндокринолог Хайкина: Побочные действия «Оземпика» сохраняются много месяцев

Популярные инъекции для похудения, такие как «Оземпик», дают быстрый результат, но имеют внушительный список побочных действий, предупредила нутрициолог, детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина. Опасные последствия бездумного применения препарата она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь врач подчеркнула, что «Оземпик» и другие препараты на основе семаглутида разработаны для пациентов с диабетом второго типа и здоровым людям их принимать не рекомендуется. Если же пренебречь рекомендациями, то возможно появление серьезных побочных действий, предупредила Хайкина.

Эндокринилог отметила, что прием «Оземпика» может негативно сказаться на работе желудка. Кроме того, нередко он вызывает тошноту, рвоту и сильную боль в животе. Врач отметила, что симптомы могут сохраняться долго и не исчезать даже через много месяцев после прекращения терапии.

Есть данные, что семаглутид может повышать риск воспаления поджелудочной железы и даже способствовать росту опухолей Дарья Хайкина нутрициолог, детский врач-эндокринолог

Еще одной проблемой уколов для похудения Хайкина назвала неожиданные изменения во внешности: кожа лица обвисает из-за резкой потери жира, а тело становится менее подтянутым, так как начинает стремительно терять мышечную массу. При этом, врач отметила, что после отмены препарата, все потерянные килограммы могут вернуться, но вернуть мышцы будет труднее.

Наконец Хайкина предупредила, что «Оземпик» может спровоцировать депрессию и нарушения психики.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина выразила обеспокоенность растущим спросом на препараты-аналоги «Оземпика» у россиян. По ее словам, это лекарство подходит не всем людям с ожирением и должно назначаться врачом.