Россиян предостерегли от бесконтрольного похудения с помощью аналогов «Оземпика»

Диетолог Мухина: бесконтрольное похудение на аналогах «Оземпика» грозит диареей

Врач-диетолог Марият Мухина выразила обеспокоенность растущим спросом на препараты-аналоги «Оземпика» у россиян. От бесконтрольного похудения с помощью лекарств для диабетиков она предостерегла россиян в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

«Россияне подсели на аналоги "Оземпика", так как они дешевле, действующее вещество то же самое», — объяснила Мухина. Однако, по ее словам, самостоятельное их использование грозит серьезными последствиями для здоровья, поскольку не всем людям с ожирением они подходят.

Врач предупредила, что побочными эффектами применения аналогов «Оземпика» без рецепта могут быть диарея, рвота, боли в животе и даже развитие депрессии. Кроме того, по ее словам, самостоятельное использование препарата часто сопряжено с ошибками в дозировке, что, в свою очередь, может спровоцировать гипогликемию — резкое падение уровня сахара в крови вплоть до потери сознания. «У препарата есть ряд противопоказаний, например, для тех, у кого проблемы с почками, печенью или поджелудочной железой», — отметила Мухина.

Ранее сообщалось, что по итогам первых восьми месяцев 2024 года продажи в России препарата от диабета «Оземпик», который часто используют в качестве средства для похудения, составили 25,4 тысячи упаковок, что в 30 раз меньше продаж его отечественных аналогов. Речь идет о зарегистрированных в 2023 году препаратах «Семавик» от «Герофарма» и «Квинсента» от «Промомеда» с международным непатентованным действующим веществом семаглутид.