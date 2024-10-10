Российские аналоги «Оземпика» превзошли оригинал по продажам в десятки раз

Российские аналоги «Оземпика» в 2024 году обошли оригинал по продажам в 30 раз

По итогам первых восьми месяцев 2024 года продажи в России препарата от диабета «Оземпик» датской фармкомпании Novo Nordisk, который гораздо чаще используют в качестве средства для похудения, составили 25,4 тысячи упаковок, что в 30 раз меньше продаж его отечественных аналогов. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической компании DSM Group пишет РБК.

Речь идет о зарегистрированных в 2023 году препаратах «Семавик» от «Герофарма» и «Квинсента» от «Промомеда» с международным непатентованным наименованием (МНН) семаглутид. Самым популярным стал первый — продано 561,4 тысячи упаковок, на второй пришлось 226,7 тысячи.

Впрочем, «Герофарм» со ссылкой на отраслевую аналитическую компанию IQVIA утверждает, что объем продаж «Семавика» с января по август 2024 года составил 722,4 тысячи упаковок. Из этих продаж 88 процентов пришлось на аптеки, а 12 процентов — на госзакупки. «Промомед» данных не предоставил, но отметил, что тренды указаны верно.

Официальные поставки оригинального продукта в Россию остановились еще в марте прошлого года. Причина такого решения не называлась. В связи с дефицитом «Оземпика» и «Вегови» (еще один препарат Novo Nordisk) российский рынок переключился на отечественные дженерики.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов также отметил, что российские препараты стоят дешевле оригинала. В госреестре стоимость различается не так сильно — 4,4 тысячи рублей за «Семавик» против 5,8 тысячи за «Оземпик», но в столичных аптеках датский препарат продают по цене от 16,5 тысячи рублей за упаковку.

Эксперты отмечают, что, как и во всем мире, россияне большей частью используют семаглутид для борьбы с лишним весом, хотя он очень хорош и в первую очередь разрабатывался для лечения сахарного диабета. Главной проблемой они называют бесконтрольный прием препарата, что может привести к негативным последствиям.

Ранее замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева рассказала, что продажи препаратов против ожирения, в том числе семаглутида, в первой половине 2024 года увеличились на 40 процентов в натуральном и на 48 процентов в денежном выражении.