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19:01, 7 октября 2024Экономика

Россияне бросились скупать препараты от ожирения

Замглавы Минпромторга: продажи препаратов от ожирения выросли в России на 40 %

Фото: i yunmai / Unsplash

Продажи препаратов против ожирения в России в первой половине 2024 года увеличились на 40 процентов в натуральном и на 48 процентов в денежном выражении. Об этом рассказала замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева, которую цитирует ТАСС.

Как следует из слов замминистра, в РФ бросились скупать такие таблетки на фоне получения компаниями «Промомед» и «Герофарм» принудительных лицензий на выпуск в России препаратов — аналогов датского «Оземпик». Ранее «Ведомости» писали, что благодаря этому соответствующие средства станут более доступными для граждан.

Приезжева также отметила, что, по данным Росстата, в 2023 году массу тела, соответствующую стадиям предожирения и ожирения, имели 62,5 процента россиян.

Фармацевтическая Novo Nordisk, производящая препарат от диабета Ozempic, используемый также для снижения веса, оказалась в начале года второй европейской компанией, рыночная стоимость которой преодолела отметку в 500 миллиардов долларов. До этого стало известно, что она уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок «Оземпика» в Россию.

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      Дмитрий Воронин
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