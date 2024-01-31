Производитель препарата от диабета Ozempic рекордно подорожал
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, производящая препарат от диабета Ozempic, используемый также для снижения веса, стала второй европейской компанией, рыночная стоимость которой преодолела отметку в 500 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.
Произошло это после того, как на утренних торгах ее акции рекордно выросли в цене, прибавив 4,1 процента на фоне публикации позитивной квартальной и годовой отчетности. Отмечается, что за год ценные бумаги компании на бирже Копенгагена подорожали на 60 процентов благодаря высокому спросу на ее продукцию.
Указанную отметку в Европе до этого удавалось преодолеть только французской Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), владеющей марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и другими. Рыночная стоимость LVMH поднималась выше 500 миллиардов долларов в апреле 2023 года. По состоянию на 31 января она составляет 385,7 миллиарда долларов.
Капитализация Novo Nordisk превышает общий объем производства в шестимиллионной Дании, а рост продаж ее препаратов за рубежом настолько укрепил датскую крону, что местный центральный банк вынужден держать процентные ставки на пониженном уровне. Об этом и других аспектах феномена компании ранее писала «Лента.ру».