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19:27, 31 января 2024Экономика

Производитель препарата от диабета Ozempic рекордно подорожал

Производитель Ozempic стал второй компанией из Европы стоимостью более $500 млрд

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock / Fotodom

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk, производящая препарат от диабета Ozempic, используемый также для снижения веса, стала второй европейской компанией, рыночная стоимость которой преодолела отметку в 500 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Произошло это после того, как на утренних торгах ее акции рекордно выросли в цене, прибавив 4,1 процента на фоне публикации позитивной квартальной и годовой отчетности. Отмечается, что за год ценные бумаги компании на бирже Копенгагена подорожали на 60 процентов благодаря высокому спросу на ее продукцию.

Указанную отметку в Европе до этого удавалось преодолеть только французской Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), владеющей марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и другими. Рыночная стоимость LVMH поднималась выше 500 миллиардов долларов в апреле 2023 года. По состоянию на 31 января она составляет 385,7 миллиарда долларов.

Капитализация Novo Nordisk превышает общий объем производства в шестимиллионной Дании, а рост продаж ее препаратов за рубежом настолько укрепил датскую крону, что местный центральный банк вынужден держать процентные ставки на пониженном уровне. Об этом и других аспектах феномена компании ранее писала «Лента.ру».

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      Дмитрий Воронин
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