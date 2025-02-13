У популярной инъекции для похудения обнаружился опасный побочный эффект

Daily Mail: Применявшие «Оземпик» американцы сталкиваются с потерей зрения

У популярной инъекции для похудения и лечения диабета «Оземпик» обнаружился опасный побочный эффект, применявшие препарат американцы сталкиваются с потерей зрения, сообщает издание Daily Mail.

В статье рассказывается история женщины, которая проснулась слепой на один глаз на следующее утро после того, как сделала укол. Она приостановила лечение, однако была вынуждена его возобновить из-за диабета. Через две недели она полностью лишилась зрения, отмечают авторы публикации.

Еще одна пациентка принимала препарат в течение года и потеряла зрения из-за повреждения кровеносных сосудов в сетчатке глаза. Исследователи обнаружили у семи человек нарушение притока крови к зрительному нерву.

Точную причину потери зрения специалисты пока не выяснили, однако они предполагают, что побочные эффекты могут быть связаны с резким снижением уровня сахара в крови, что влияет на кровеносные сосуды.

Ранее нутрициолог, детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина предупредила, что популярные инъекции для похудения, такие как «Оземпик», дают быстрый результат, но имеют внушительный список побочных действий.