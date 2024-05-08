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12:34, 8 мая 2024Забота о себе

Эксперт назвал удивившие его побочные действия «Оземпика»

Эксперт по здоровью Йоханн Хари: после «Оземпик» я был как будто не в себе

Фото: George Frey / Reuters

Эксперт в области здравоохранения и автор книг о здоровом образе жизни Йоханн Хари похудел с помощью препарата «Оземпик» почти на 20 килограммов и рассказал о побочных действиях препарата, которые его удивили. Его рассказ приводит Daily Mirror.

Хари рассказал, что начал худеть с помощью «Оземпика» в 2023 году. По его словам, самым поразительным для него стало то, что он чувствовал голод примерно на 80 процентов меньше, чем обычно. Однако вместе с потерей веса он ощущал и другие изменения. «Я помню первый день, когда я сделал укол, помню, как через пару дней я проснулся, лежал в постели и почувствовал странное чувство, как будто я не в себе. Я изо всех сил пытался сформулировать это, и затем я ощутил сильную тошноту», — поделился опытом эксперт.

Хари назвал свои симптомы после приема «Оземпика» незначительными. Однако предупредил, что есть вероятность и куда более тяжелых последствий. Так, он указал на исследование французского ученого Жана-Люка Файли, который выяснил, что «Оземпик» и его аналоги повышают риск рака щитовидной железы на 50-75 процентов.

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Кроме того, при приеме этих препаратов часто возникают запоры, головные боли, рвота и диарея, добавил Хари. В более редких случаях развивается панкреатит, симптомы недоедания и потеря мышечной ткани.

Ранее кардиолог и диетолог Константин Иванов рассказал, что прием препарата «Оземпик» и его аналогов вызывает неприятные симптомы со стороны ЖКТ. Тем не менее он назвал использование лекарства допустимым у людей с ожирением.

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      Екатерина Улитина
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