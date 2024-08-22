Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:34, 22 августа 2024Забота о себе

Обнаружен ужасный побочный эффект приема «Оземпика» с другими лекарствами

Daily Mail: прием «Оземпика» с другими препаратами повышает риск самоубийства

Фото: Lee Smith / Reuters

Прием «Оземпика» одновременно с некоторыми другими лекарствами повышает риск самоубийства. Об ужасном побочном эффекте сообщает издание Daily Mail со ссылкой на последнее исследование, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследователи из Нью-Йорка, Швейцарии и Италии изучили базу данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 140 странам в поисках информации о суицидальных мыслях у людей, принимающих как «Оземпик» и его аналоги, так и антидепрессанты. Они обнаружили 107 подобных сообщений от пациентов, принимавших препараты на основе семаглутида в период с 2011 по 2023 год, и 162 сообщения — от людей, принимавших его аналог лираглутид в период с 2000 по 2023 год.

Отмечается, что в 62 процентах случаев суицидальные мысли исчезли сразу после прекращения приема препаратов для похудения. На основании этих данных ученые пришли к выводу, что «Оземпик» и его аналоги плохо взаимодействуют с антидепрессантами. «Учитывая возможность возникновения суицидальных мыслей у людей, принимающих семаглутид без рецепта, властям следует рассмотреть возможность выпуска предупреждения, информирующего об этом риске», — отметили специалисты.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

Однако эксперты раскритиковали это исследование за его «слабую доказательную базу» и «серьезные ограничения», основанные на «спонтанных сообщениях» о взаимодействии между препаратами типа «Оземпика» и антидепрессантами. В частности, Стивен Эванс, почетный профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины, заявил, что доля сообщений, связанных с обоими препаратами, слишком мала, чтобы можно было установить связь.

Ранее медицинские специалисты заявили, что класс лекарственных препаратов от диабета, в которых входит популярный «Оземпик», защищает диабетиков от некоторых видов рака, связанных с ожирением. Последние исследования показали, что риск возникновения некоторых злокачественных опухолей снижается при приеме этих лекарств.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      В доме в Пермском крае произошел взрыв. Три квартиры полностью разрушены

      Информацию о 60 дагестанцах в карцере российской колонии попросили проверить

      Крымчанина осудили за планы передавать Украине информацию о Российской армии

      Зеленский посетил приграничье Сумской области

      Обнаружен ужасный побочный эффект приема «Оземпика» с другими лекарствами

      Экипаж допустили к подготовке для полета «Союза МС-26»

      На Украине рассказали о самых частых направлениях побега призывников из страны

      В Раде указали на коррупцию в сфере закупок для ВСУ

      Вольфович посетил границу с Украиной

      На Байкале катер с туристами налетел на бревно и перевернулся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше