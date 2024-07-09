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00:10, 9 июля 2024Наука и техника

Популярное лекарство оказалось защитой против некоторых видов рака

JAMA: «Оземпик» снижает риск развития некоторых видов рака у диабетиков

Фото: Roberto Sorin / Unsplash

Медицинские специалисты заявили, что класс лекарственных препаратов от диабета, включая популярный «Оземпик», защищает диабетиков от некоторых видов рака, связанных с ожирением. Результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA, показывают, что риск определенных злокачественных опухолей снижается при сравнении с риском рака при приеме инсулинов или метморфинов.

Ученые проанализировали данные о 1,6 миллиона пациентов с диабетом 2-го типа, которые получали в качестве лечения либо инсулин, либо препараты, относящиеся к классу агонистов рецептора ГПП-1 (или аналоги глюкагоноподобного пептида-1), такие как семаглутид (торговое название «Оземпик»), в период с 2005 по 2018 год.

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Результаты показали, что у пациентов, принимавших аналоги ГПП-1, значительно снизился риск развития 10 из 13 изученных видов рака, включая рак почек, поджелудочной железы, пищевода, яичников, печени и колоректальный рак, по сравнению с теми, кто принимает инсулины. Ожирение, как известно, связано с 13 типами рака, и исследование доказало, что препараты-аналоги ГПП-1 могут разорвать эту связь.

Среди видов рака, риск которых применение препарата не снизило, были рак щитовидной железы и рак молочной железы у женщин в постменопаузе.

Для исследования использовали данные о пациентах, принимавших семаглутид, лираглутид и другие агонисты рецепторов ГПП-1. Хотя эти препараты существуют уже около 20 лет, они стали популярны благодаря выраженному эффекту снижения веса. «Озепмик» был одобрен в США в 2017 году.

Авторы отмечают, что требуются дальнейшие исследования, чтобы изучить возможное увеличение риска некоторых видов рака при применении аналогов ГПП-1. Так, предполагается, что эти препараты могут быть связаны с повышенным риском рака щитовидной железы при использовании в течение 1-3 лет. Повышенный риск рака молочной железы был отмечен у тех, кто лечился от 2 до 3 лет, с возвращением к нулю после более чем 3 лет лечения.

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      Александр Еникеев
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