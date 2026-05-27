Летом россияне массово устремятся в три региона страны

27 мая 2026

РСТ: Летом россияне массово устремятся в Краснодарский край, Москву и Петербург
Зарина Дзагоева
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Летом 2026 года российские туристы массово устремятся в три региона страны — лидерами по популярности стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург. Об этом рассказал НСН президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По его словам, в топе наиболее востребованных направлений в этом году нет больших изменений. «Это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Ставропольский край, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Приморский край и Ярославская область. Основные изменения касаются Дагестана, он покинул десятку», — пояснил Уманский.

Специалист объяснил, что падение интереса к Дагестану связано с природными катаклизмами. А вот популярность Краснодарского края и Крыма год к году лишь возросла.

Ранее сообщалось, что российские туристы предпочитают для отдыха с детьми курорты одного региона страны — их любимым направлением назван Краснодарский край, на который в 2026 году пришлось почти 40 процентов всех семейных бронирований.

