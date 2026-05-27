19:29, 27 мая 2026Мир

Трамп оценил ход переговоров с Ираном

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на данный момент не удовлетворен ходом переговоров с Тегераном. Об этом он рассказал в ходе заседания кабинета министров, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Они [Иран] очень хотят заключить сделку. Пока они к этому не пришли. Мы этим не удовлетворены», — сказал американский лидер.

При этом глава Белого дома допустил возобновление военных действий против Ирана в случае провала переговоров. «Либо будет так, либо нам придется просто довести дело [операцию против Ирана] до конца», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Иран поставил США ультиматум о том, что не намерен продолжать переговоры по урегулированию конфликта без разблокировки замороженных активов. При этом данный спор между сторонами в данный момент решается при посредничестве Катара.

