Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:27, 27 мая 2026Бывший СССР

Армения получила из Москвы письмо о денонсации соглашения о поставках газа

Ереван получил из Москвы сообщение о денонсации соглашения о поставках газа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: posteriori / Shutterstock / Fotodom  

Армения получила от России письмо о возможности денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Армении, передает «Интерфакс».

«По состоянию на 15:00 получено письмо в адрес министерства территориального управления и инфраструктур, которое было передано, будет изучено, и армянская сторона ответит по мере необходимости», — отметили в МИД.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предупредила Ереван, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом (ЕС).

Премьер-министр республики Никол Пашинян, в свою очередь, ответил на угрозы России. По словам политика, Армения разбогатеет настолько, чтобы цены на газ не казались высокими.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

    Гоблин высказался об идее арестовывать имущество релокантов

    Стрелявший из-за интим-видео с дочерью российский экс-мэр оспорил приговор

    Первый отряд БАРС сформировали в отдаленном от Украины российском регионе

    Внешность женщин семьи Трамп взволновала общественность

    Россиянам указали на последствия при увеличении отпуска до 35 дней

    Шесть кошек стали заложниками квартиры после смерти хозяина

    Зеленский обратился к ЕС после письма Трампу

    Исключение техники Samsung и Asus из параллельного импорта объяснили

    Россиянин выиграл десять миллионов рублей на Суперфинале Кубка России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok