Армения получила из Москвы письмо о денонсации соглашения о поставках газа

Армения получила от России письмо о возможности денонсации соглашения о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Армении, передает «Интерфакс».

«По состоянию на 15:00 получено письмо в адрес министерства территориального управления и инфраструктур, которое было передано, будет изучено, и армянская сторона ответит по мере необходимости», — отметили в МИД.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предупредила Ереван, что Россия приостановит соглашение по газу, если Армения продолжит внешнеполитический курс на сближение с Евросоюзом (ЕС).

Премьер-министр республики Никол Пашинян, в свою очередь, ответил на угрозы России. По словам политика, Армения разбогатеет настолько, чтобы цены на газ не казались высокими.