Трамп отказал Ирану в уступке

Трамп отказался смягчать санкции против Ирана за передачу урана

Вашингтон не пойдет на послабление санкционного режима против Ирана. Об этом в интервью телеканалу PBS News заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной сделке по высокообогащенному урану.

«Нет, ни в коем случае. Никакого смягчения санкций», — сказал политик. Американский лидер категорически отверг идею об отмене ограничений в обмен на передачу Тегераном своего ядерного материала.

Ранее Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан Вашингтону для последующего уничтожения или же ликвидирован на месте либо в ином приемлемом регионе. При этом, по словам президента, комиссия по атомной энергии США или ее аналог выступят в качестве свидетелей данного процесса и события.