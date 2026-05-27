Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:29, 27 мая 2026Мир

Трамп отказал Ирану в уступке

Трамп отказался смягчать санкции против Ирана за передачу урана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Вашингтон не пойдет на послабление санкционного режима против Ирана. Об этом в интервью телеканалу PBS News заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможной сделке по высокообогащенному урану.

«Нет, ни в коем случае. Никакого смягчения санкций», — сказал политик. Американский лидер категорически отверг идею об отмене ограничений в обмен на передачу Тегераном своего ядерного материала.

Ранее Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан Вашингтону для последующего уничтожения или же ликвидирован на месте либо в ином приемлемом регионе. При этом, по словам президента, комиссия по атомной энергии США или ее аналог выступят в качестве свидетелей данного процесса и события.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия угрожает Еревану разрывом договора по газу. Пашинян заявил, что Армения будет так богата, что не заметит этого

    Гоблин высказался об идее арестовывать имущество релокантов

    Стрелявший из-за интим-видео с дочерью российский экс-мэр оспорил приговор

    Первый отряд БАРС сформировали в отдаленном от Украины российском регионе

    Внешность женщин семьи Трампа взволновала общественность

    Россиянам указали на последствия при увеличении отпуска до 35 дней

    Шесть кошек стали заложниками квартиры после смерти хозяина

    Зеленский обратился к ЕС после письма Трампу

    Исключение техники Samsung и Asus из параллельного импорта объяснили

    Россиянин выиграл десять миллионов рублей на Суперфинале Кубка России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok