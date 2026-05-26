Трамп выступил с резким заявлением по Ирану

Трамп заявил, что уран Ирана нужно передать США либо уничтожить его

Весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан Вашингтону для последующего уничтожения или же ликвидирован на месте либо в ином приемлемом регионе. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Обогащенный уран будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран», — указал глава Белого дома.

При этом, по словам Трампа, комиссия по атомной энергии США или ее аналог выступят в качестве свидетелей данного процесса и события.

Ранее сообщалось, что соглашение между Соединенными Штатами с Ираном либо будет великим и значимым, либо его не будет. Об этом заявил Дональд Трамп. Он добавил, что члены Демократической партии США «ничего не знают» о будущей сделке с Ираном, а также раскритиковал членов Республиканской партии сенатора Тома Тиллиса, сенатора Билла Кэссиди и члена Палаты представителей США Томаса Масси.

До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская Республика и США пришли к соглашению по значительной части обсуждаемых вопросов.