Трамп выступил с резким заявлением по Ирану

01:28, 26 мая 2026

Трамп заявил, что уран Ирана нужно передать США либо уничтожить его
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан Вашингтону для последующего уничтожения или же ликвидирован на месте либо в ином приемлемом регионе. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Обогащенный уран будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран», — указал глава Белого дома.

При этом, по словам Трампа, комиссия по атомной энергии США или ее аналог выступят в качестве свидетелей данного процесса и события.

Ранее сообщалось, что соглашение между Соединенными Штатами с Ираном либо будет великим и значимым, либо его не будет. Об этом заявил Дональд Трамп. Он добавил, что члены Демократической партии США «ничего не знают» о будущей сделке с Ираном, а также раскритиковал членов Республиканской партии сенатора Тома Тиллиса, сенатора Билла Кэссиди и члена Палаты представителей США Томаса Масси.

До этого официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская Республика и США пришли к соглашению по значительной части обсуждаемых вопросов.

