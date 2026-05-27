19:29, 27 мая 2026Экономика

Вернувшийся из армии Калюжный остался без жилья

Актер Калюжный отдал свою квартиру крестной и собрался переехать на съемную
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Недавно вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный отдал свою квартиру человеку из близкого круга семьи, фактически оставшись без жилья. Об этом сообщила его мать Наталья в разговоре с корреспондентом StarHit.

По словам женщины, сейчас в квартире артиста проживает его крестная. «Так получилось, что она, будучи женой военнослужащего, в итоге осталась без жилья, поскольку переехала сюда из Казахстана. И Глеб щедро просто отдал ей квартиру», — объяснила мать Калюжного. Она добавила, что теперь ее сын будет снимать жилье.

Помимо этого, Наталья рассказала журналистам, что им с дочерью пришлось въехать в пустую квартиру на начальной стадии ремонта, где были только электрика, вода и унитаз. Раковину, добавила женщина, ей подарила подруга. Мать актера отметила, что ремонт в помещении еще не закончен, однако уточнила, что после возвращения из армии Глеб «будет помогать однозначно».

