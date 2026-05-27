18:13, 27 мая 2026

Турция в мае резко увеличила закупки нефти в Казахстане

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Eli Hartman / Reuters

В мае турецкие импортеры резко увеличили закупки казахстанского сорта нефти CPC Blend, добываемого на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. Об этом со ссылкой на данные LSEG, Kpler и источников в отрасли сообщает Reuters.

Одновременно Турция на 15 процентов по сравнению с январем-апрелем снизила импорт российской нефти, до 161 тысячи баррелей в сутки, что стало минимумом с начала 2025 года. В годовом выражении закупки сократились почти в два раза, так как в мае 2025 года они достигали 302 тысяч баррелей в сутки.

Причиной такой ситуации собеседники агентства называют рост цен на Urals — основной экспортный российский сорт нефти. В Турции уже привыкли к дешевому сырью из России, поэтому оказались не готовы платить по 100 долларов за баррель.

Впрочем, другие эксперты указывают на отсутствие свободных объемов, так как российские партии активно забирала Азия. Турция является третьим в мире и крупнейшим в Средиземноморье покупателем российской нефти. В силу короткого транспортного плеча поставки в страну остаются выгоднее, чем в Китай или Индию.

Увеличить экспорт в Турцию Казахстану позволило прекращение прокачки его нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в сторону Германии. Москва объяснила такое решение отсутствием «технических возможностей», а в Астане предположили, что речь идет о повреждениях в инфраструктуре. В результате выпадающие объемы казахстанского экспорта были перенаправлены в том числе в Новороссийск.

