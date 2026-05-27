Мужчина купил пикап и не забрал машину из автосалона по неожиданной причине

В США проданный Ford F-250 застрял в автосалоне из-за гнезда малиновки в колесе

Житель Канзаса решил купить в дилерском центре Olathe Ford-Lincoln новый пикап Ford F-250. Но до сих пор мужчина так и не смог забрать машину из автосалона по неожиданной причине, пишет Autoblog.

Проблема в том, что пока автомобиль стоял на открытой площадке в ожидании покупателя, малиновка свила прямо на колесе гнездо. Когда его заметили, там уже было отложено четыре ярко-голубых яйца, а 14 мая из них появились птенцы.

Малиновка относится в США к охраняемым видам птиц. В связи с этим федеральным законодательством запрещено перемещать, видоизменять, уничтожать или разорять гнезда этих птиц. По этой причине оплаченный пикап пока остается на территории салона.

Дилер и покупатель договорились приостановить сделку. Они решили дождаться, пока малиновка и ее птенцы покинут «дом» в колесе. Сотрудники автосалона выразили клиенту искреннюю благодарность за сочувствие и терпение и признались, что увлечены ежедневным наблюдением за ростом птенцов.

