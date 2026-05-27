19:19, 27 мая 2026

Армения захотела купить ядерное топливо у ЕС и США

Армения ведет переговоры о покупке ядерного топлива у ЕС и США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Армения ведет переговоры о покупке ядерного топлива для Мецаморской атомной электростанции с Европейским союзом (ЕС) и США. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

Премьер-министр республики Никол Пашинян ранее отмечал, что срок службы единственной в Армении АЭС может быть продлен до 2046 года. При этом действующее соглашение с дочкой «Росатома», подписанное в 2023 году, предусматривает эксплуатацию только до 2036 года.

Мецаморская АЭС обеспечивает около 40 процентов производства электроэнергии в стране.

Ранее Ереван и Вашингтон обсуждали строительство новой атомной электростанции на территории Армении. Сообщалось, что Ереван ожидает действий американской стороны, которой необходимо урегулировать собственные юридические вопросы.

