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12:32, 3 июля 2024Бывший СССР

Армения и США обсудили постройку новой АЭС

Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван и Вашингтон обсуждают постройку АЭС

Фото: Alessandro Della Valle / Reuters

Ереван и Вашингтон обсуждают постройку новой атомной электростанции (АЭС) на территории Армении, стороны заняты урегулированием юридических вопросов. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян, передает Арменпресс.

«Что касается строительства новой атомной электростанции, мы вступили в очень важный этап. Мы сейчас обсуждаем с США вопрос регулирования договорно-правового поля, без которого мы не можем двигаться вперед», — заявил секретарь Совбеза.

Он добавил, что сейчас Ереван ожидает действий американской стороны, которой необходимо урегулировать собственные юридические вопросы.

Ранее стало известно, что парламент Армении 21 июня проведет слушания по референдуму о членстве в Европейском союзе. В законодательной палате отметили, что результаты референдума могут стать ориентиром для политических сил, которые примут участие в следующих выборах в Национальное собрание.

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      Глеб Палехов
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