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17:41, 17 июня 2024Бывший СССР

В Армении рассмотрят возможность проведения референдума о членстве в ЕС

Парламент Армении 21 июня проведет слушания по референдуму о членстве в ЕС
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN / Reuters

Парламент Армении 21 июня проведет слушания по референдуму о членстве в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу законодательного органа республики.

«Решением постоянной комиссии Национального собрания по европейской интеграции 21 июня в 11:00 (10:00 мск) пройдут парламентские слушания на тему "Предложение о проведении референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Европейском союз". С инициативой о проведении слушаний выступила Платформа демократических сил и представители гражданского общества», — говорится в сообщении парламента.

Кроме того, отмечается, что глава профильной комиссии Арман Егоян и ее члены поддержали данную инициативу. Кроме того, в парламенте отметили, что результаты референдума могут стать ориентиром для политических сил, которые примут участие в следующих выборах в Национальное собрание.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал желаемые сроки вступления страны в Евросоюз. По его словам, страна готова вступить в организацию уже в этом году.

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      Александр Курбатов
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