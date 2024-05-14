Пашинян заявил о готовности Армении вступить в ЕС в 2024 году

Пашинян: Армения готова вступить в Евросоюз в 2024 году

Армения готова вступить в Евросоюз уже в этом году. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«В каком году? В этом!», — ответил Пашинян на вопрос о желаемом сроке вступления Армении в ЕС.

5 апреля в Брюсселе прошла встреча между представителями Армении, США и Евросоюза. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Запад в превращении Армении в форпост на Южном Кавказе, заявив о возможных негативных последствиях сложившейся ситуации.