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13:32, 5 апреля 2024Бывший СССР

ЕС оценил борьбу Армении с обходом антироссийских санкций

Фон дер Ляйен: ЕС одобряет меры Армении по борьбе с обходом санкций против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Stepan Poghosyan / Photolure

Европейский союз (ЕС) приветствует меры Армении по борьбе с обходом антироссийских санкций. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС.

Она выступила с заявлением на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи ЕС, США и Армении в Брюсселе. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз намерен сделать Армению более устойчивой страной.

«Я приветствую усилия Армении в борьбе против обхода наших санкций против России», — заявила глава ЕК. Она также сообщила, что ЕС предоставит план роста и развития для Армении на 270 миллионов евро в форме грантов сроком на четыре года.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал США и Европу основными партнерами страны. При этом он указал, что в Ереване не считают подобную политику принципиальным поворотом.

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      Юрий Леонов
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