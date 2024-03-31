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23:37, 31 марта 2024Бывший СССР

В Армении назвали США и Европу основными партнерами

Глава МИД Мирзоян назвал США и Европу основными партнерами Армении

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал, какие государства страна считает своими ключевыми союзниками. Об этом он высказался в интервью телеканалу TN.

Мирзоян подчеркнул, что Армения выбрала путь демократии, поэтому она стремится укреплять соответствующие институты. «Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами», — отметил он.

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По словам дипломата, Армения укрепляет экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. При этом он указал, что не считает подобную политику принципиальным поворотом. Мирзоян добавил, что Армения развивается по демократическому пути и видит на Западе хороших партнеров.

Ранее стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян обсудит с США и ЕС развитие Армении. 5 апреля в ходе визита в Брюссель он обсудит вопросы развития своей страны с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Европейского союза Урсулой фон дер Ляйен.

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      Марина Совина
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