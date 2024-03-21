Пашинян обсудит с США и ЕС развитие Армении

Премьер Армении Пашинян обсудит развитие страны с Блинкеном и фон дер Ляйен

Премьер Армении Никол Пашинян 5 апреля посетит с визитом Брюссель и обсудит вопросы развития своей страны с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Европейского союза Урсулой фон дер Ляйен. Об этом в беседе с агентством «Арменпресс» рассказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Встреча председателя фон дер Ляйен, премьер-министра Пашиняна и госсекретаря Блинкена запланирована на 5 апреля этого года в Брюсселе, на ней планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которое будет способствовать развитию Армении», — передаются в публикации слова чиновника.

Он добавил, что стороны могут затронуть вопрос повышения устойчивости Еревана. В каком отношении Григорян говорил об устойчивости, не уточняется.

Ранее Пашинян рассказал о нападении неназванных внешних недемократических сил на Армению. Как пояснил премьер, это причина, по которой страна была вынуждена присоединиться к Международному уголовному суду.