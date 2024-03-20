Пашинян заявил о нападении недемократических сил на Армению

Премьер Армении Пашинян: на страну напали недемократические силы

Армения подверглась нападению неназванных внешних недемократических сил, поэтому была вынуждена присоединиться к Международному уголовному суду. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, его слова опубликовала пресс-служба правительства республики.

«Армения подверглась нападению со стороны некоторых внешних недемократических сил военными и гибридными средствами, которые направлены не только против территориальной целостности и независимости нашей страны, но и против демократии. И мы решили присоединиться к Международному уголовному суду, чтобы защитить нашу независимость», — говорится в заявлении.

Премьер добавил, что Ереван остается привержен процессу мирного урегулирования двусторонних отношений с Баку и продолжит идти по пути демократии, несмотря на внешние угрозы.

О ратификации Арменией Римского статута и присоединении республики к Международному уголовному суду стало известно в ноябре 2023 года. Как заявил Пашинян, подписание документа связано с демократическим выбором армянского народа.