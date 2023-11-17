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15:30, 17 ноября 2023Бывший СССР

Армения станет полноправным членом МУС

Армения ратифицировала Римский статут и станет членом МУС с 1 февраля

Фото: IMAGO / Klaus Rainer Krieger / Globallookpress.com

Армения передала документы, подтверждающие ратификацию Римского статута, и станет полноправным членом Международного уголовного суда (МУС) с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.

Уточняется, что Армения станет 124-м государством-участником МУС и 19-й страной из восточноевропейской группы. В МУС также отметили, что Ереван передал документы, подтверждающие, что республика «задним числом принимает юрисдикцию суда с 10 мая 2021 года».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Армения ратифицировала Римский статут МУС, руководствуясь политическими мотивами. При этом она указала на то, что предложение Москвы пойти по пути задействования механизмов суда без ратификации статута было проигнорировано Ереваном.

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      Алевтина Запольская
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