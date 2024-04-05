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15:07, 5 апреля 2024Бывший СССР

Алиев высказался о последствиях попыток Запада превратить Армению в форпост

Алиев: попытки Запада превратить Армению в форпост приведут к последствиям
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Попытки Запада превратить Армению в форпост на Южном Кавказе приведут к негативным последствиям. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

Он назвал очередным источником угрозы для региона трехстороннюю встречу США — Армения — ЕС. При этом в последние дни высокопоставленные лица Вашингтона и Евросоюза пытались убедить Баку, что конференция не нацелена против Азербайджана, добавил Алиев.

«Попытки Запада превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к негативным последствиям. Поэтому мы сделали заявления, чтобы предупредить об этом наших партнеров в США и Европе», — сказал глава государства.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз передаст Армении 270 миллионов евро. Она отметила, что Ереван получит средства в течение следующих четырех лет.

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      Кристина Есикова
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