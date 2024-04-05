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13:46, 5 апреля 2024Бывший СССР

Евросоюз выделит Армении сотни миллионов евро

Глава ЕК фон дер Ляйен: за четыре года ЕС выделит Армении 270 миллионов евро
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) выделит Армении 270 миллионов евро в виде грантов в течение ближайших четырех лет. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи представителей ЕС, США и Армении в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Мы предоставим 270 миллионов евро в следующие четыре года в форме грантов», — отметила она.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что Евросоюз приветствует действия Еревана по борьбе с обходом антироссийских санкций.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что США и ЕС являются основными партнерами Еревана. По его словам, Армения выбрала путь демократии и поэтому стремится укреплять соответствующие институты.

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      Александр Курбатов
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