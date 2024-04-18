В МИД России прокомментировали информацию об отношениях Армении с США и ЕС

Захарова: Россия ждет от Армении данных о договоренностях с США и ЕС

Россия ждет от Армении четкой реакции и дезавуирования после появления информации о военно-политических договоренностях с США и ЕС, заключенных во время встречи в Брюсселе 5 апреля. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.

«Ранее в Ереване публично заверяли, что развитие сотрудничества со странами Запада не направлено против третьих стран. Мы, учитывая совокупность этих факторов, ожидаем от армянских властей четкой реакции на появившиеся сведения. А в идеале — их дезавуирования», — рассказала она.

При этом дипломат отметила, что российские власти не будут удивлены, если окажется, что Запад навязывал Армении планы по замене российской военной базы и российских пограничников специалистами из США, НАТО и ЕС, а также переориентацию критически важной инфраструктуры Армении с демонтажем Мецаморской АЭС.

Официальный представитель МИД России также подчеркнула, что Запад отводит Армении лишь роль инструмента для разжигания нового большого пожара в Закавказье. По ее словам, очевидно, что в Вашингтоне и Брюсселе поставили целью «слом всего массива связей между Арменией и Россией».

Встреча руководства Армении с представителями США и ЕС прошла 5 апреля в Брюсселе. После нее МИД России призвал Армению «не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути» и заявлял, что США и ЕС хотят превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе и втянуть ее в свое противостояние.