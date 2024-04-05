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20:02, 5 апреля 2024Бывший СССР

МИД России обратился к Армении из-за встречи с США и ЕС

МИД РФ: Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации опасных замыслов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Запад хочет превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе, считают в Министерстве иностранных дел России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По мнению МИД, коллективный Запад пытается втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. «Безответственное и деструктивное вмешательство» внерегиональных сил, считают в ведомстве, может обернуться самыми негативными последствиями для стабильности, безопасности и экономического развития региона.

«Призываем руководство в Ереване не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути, чреватому возникновением вакуума безопасности, серьезных проблем в экономике и оттоком населения», — заявили в МИД.

Обещанная в Брюсселе грантовая поддержка, утверждают в ведомстве, не идет ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами, которые Ереван может получать в рамках сотрудничества ЕАЭС и СНГ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделят Армении 65 миллионов долларов помощи. Кроме того, Вашингтон планирует инвестировать в сферы, связанные с экономикой и госуправлением.

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