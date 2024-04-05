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13:56, 5 апреля 2024Бывший СССР

США решили передать десятки миллионов долларов Армении

Госсекретарь США Блинкен: США предоставят Армении 65 миллионов долларов

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Соединенные Штаты выделят Армении 65 миллионов долларов, что более чем на 50 процентов больше, чем два года назад. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«Мы планируем предоставить более 65 миллионов долларов помощи из наших фондов бюджета на 2023 финансовый год. Это более чем на 50 больше, чем два года назад», — рассказал он.

По словам американского госсекретаря, Вашингтон проинвестирует в сферы, связанные с госуправлением и экономикой Армении.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз передаст Армении 270 миллионов евро. Она отметила, что Ереван получит средства в течение следующих четырех лет.

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      Александр Курбатов
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