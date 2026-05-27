В Швеции запретят жениться на родственницах

19:17, 27 мая 2026

В Швеции приняли закон, запрещающий браки двоюродных братьев и сестер
Олег Парамонов

Фото: Alex Gukalov / Shutterstock / Fotodom

С 1 июля в Швеции будет нельзя жениться на двоюродных сестрах. Об этом сообщает издание Sweden Herald.

Шведский парламент единогласно принял закон, запрещающий браки между близкими родственниками, в том числе двоюродными братьями и сестрами, а также племянниками или племянницами. Запрет распространяется также на сводных и неполнородных братьев или сестер. Невозможны будут и браки с людьми, ставшими родней в результате усыновления.

Новые правила начнут действовать 1 июля 2026 года. С этого момента Швеция не будет признавать браки двоюродных братьев и сестер, даже если они были заключены за рубежом.

Браки между двоюродными братьями и сестрами разрешены в Швеции с конца XVII века. Несмотря на это, они оставались очень редки. По некоторым оценкам, в стране насчитывается от 140 до 150 семей, появившихся в результате подобного союза.

Шведские власти озабочены, что ситуация изменится из-за переселенцев из Северной Африки и Ближнего Востока. В этих регионах распространены браки между близкими родственниками, причем зачастую они происходят по договоренности между родителями, а не по воле жениха и невесты. Сторонники запрета надеются, что он сократит число принудительных браков.

В 2019 году сообщалось, что в США осудили 40-летнего мужчину, который женился на 21-летней дочери. По словам девушки, поводом для инцеста был спор с сестрой о том, кому из них удастся быстрее соблазнить отца.

