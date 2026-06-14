Жители российского региона рассказали о залетевшей в духовку шаровой молнии

Жители Твери рассказали о залетевшей в духовку шаровой молнии

Жители Твери рассказали о встрече с объектом, похожим на шаровую молнию. Редкий объект залетел в квартиру с улицы и попал в духовку, сообщает Telegram-канал Shot.

Семья снимала на видео молнии во время грозы. В какой-то момент одна из них резко сверкнула, приблизилась к окну, а потом залетела в духовку, утверждают члены семьи. Мужчина решил залить молнию водой. После было решено вызвать пожарных.

Ранее ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков призвал закрывать дымоход на даче, чтобы в помещение через печную трубу не попала шаровая молния. «Шаровая молния засасывается внутрь благодаря конвекции, влетает в комнату, крутится, пока не уйдет с потоком воздуха или не погаснет», — пояснил физик.