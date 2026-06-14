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13:28, 14 июня 2026Экономика

Жители российского региона рассказали о залетевшей в духовку шаровой молнии

Жители Твери рассказали о залетевшей в духовку шаровой молнии
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT»

Жители Твери рассказали о встрече с объектом, похожим на шаровую молнию. Редкий объект залетел в квартиру с улицы и попал в духовку, сообщает Telegram-канал Shot.

Семья снимала на видео молнии во время грозы. В какой-то момент одна из них резко сверкнула, приблизилась к окну, а потом залетела в духовку, утверждают члены семьи. Мужчина решил залить молнию водой. После было решено вызвать пожарных.

Ранее ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков призвал закрывать дымоход на даче, чтобы в помещение через печную трубу не попала шаровая молния. «Шаровая молния засасывается внутрь благодаря конвекции, влетает в комнату, крутится, пока не уйдет с потоком воздуха или не погаснет», — пояснил физик.

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