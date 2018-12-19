Россиян стало меньше

С начала года население России уменьшилось на 78,7 тысячи человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики.

По данным Росстата, в стране живет 146,8 миллиона россиян.

В 2018 году в стране родились один миллион 352 тысячи человек — это на 66 тысяч человек меньше по сравнению с прошлым годом. Естественная убыль населения за год составила 180,5 тысячи человек (против 114,9 тысячи в прошлом году).

Отмечается, что миграционный прирост на 56,4 процента компенсировал численные потери населения: в России стало на 101,8 тысячи мигрантов больше (в прошлом году — на 178,4 тысячи).

Осенью 2018 года сообщалось, что уровень рождаемости в России собрались поднять к 2020 году за счет жителей регионов Северного Кавказа и Сибири. Об этом говорилось в совместном прогнозе Министерства труда и социальной защиты и Росстата. Самые высокие демографические показатели ожидаются от Тывы, Чечни, республики Алтай, Ненецкого автономного округа и Бурятии.

Эксперты ООН предрекают России снижение численности населения до 132 миллионов человек к 2050 году.

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