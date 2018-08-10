Повышать рождаемость в России будут за счет Кавказа и Сибири

Уровень рождаемости в России к 2020 году будет расти, в первую очередь, за счет жителей регионов Северного Кавказа и Сибири. Об этом говорится в совместном прогнозе Министерства труда и социальной защиты и Росстата, пишут «Известия».

Самые высокие демографические показатели ожидаются в отдаленных от федерального центра регионах, где сильны семейные традиции, а молодые семьи активно поддерживает государство. Правительство рассчитывает, что через несколько лет коэффициент рождаемости там достигнет двух детей на одну женщину. Самые высокие показатели ожидаются от Тывы (3,4), Чечни (2,92), республики Алтай (2,9), Ненецкого автономного округа (2,52) и Бурятии (2,28).

Самые низкие показатели рождаемости, по данным ведомства, будут в центральных регионах. В Ленинградской области коэффициент составит 1,37, в Москве — 1,52, в Воронежской области — 1,54, в Томской — 1,56, в Смоленской — 1,56.

В среднем по стране количество новорожденных на одну женщину сейчас он составляет 1,62. В Минтруде подсчитали, что к 2020 году этот показатель достигнет 1,65, а к 2024-му — 1,7.

По данным Росстата, в 2017 году рождаемость в стране снизилась на 10,9 процента по сравнению с годом ранее. Так, в 2016 году родилось 1,7 миллиона детей, отмечался прирост населения на 5,4 тысячи человек. Год спустя новорожденных стало на 203,4 тысячи меньше, убыль населения составила 134,4 тысячи человек.

Эксперты ООН предрекают России снижение численности населения до 132 миллионов человек к 2050 году.

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