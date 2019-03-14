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МВД открестилось от изъятия миллиардов рублей на рынках Москвы

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В московском главке МВД опровергли информацию об изъятии двух миллиардов рублей и оборудования для майнинга криптовалют на столичных рынках, ранее распространенную некоторыми СМИ. Об этом в четверг, 14 марта, сообщается на сайте управления.

По данным пресс-службы главка, проверки на рынках Москвы проводились в рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства.

О том, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверки на столичных рынках «Фудсити», «Садовод» и «Москва», стало известно 11 марта. Силовики — сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии — нагрянули к торговцам около трех часов ночи.

Торговые ряды также инспектировали сотрудники миграционного управления МВД. По некоторым данным, правоохранительные органы проводили профилактические мероприятия по розыску преступников и нелегальных мигрантов. Визит силовиков в торговые комплексы был вызван конфликтами между участниками различных этнических ОПГ, происшедшими там в выходные и праздничные дни.

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